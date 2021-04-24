ضبط 33 طن مخلل فاسد بمصنع غير مرخص في الجيزة

طن و600 كيلوجرام "شيكولاتة، جبنة، سمن، عسل" غير صالح.

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل “بدون ترخيص”، بمنطقة بولاق الدكرور، بتهمة استخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وملح السياحات بغرض الإسراع في عملية التصنيع، مما يسبب أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 33 طنًا و250 كيلوجرام “مخلل، ملح سياحات “مجهولة المصدر”، ماكينة تعبئة.

وضبطت أجهزة الأمن صاحب مخزن مواد غذائية “بدون ترخيص” – كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وعثر بداخل المخزن على طن و600 كيلوجرام “شيكولاتة، جبنة، سمن، عسل”، واتخذت الإجراءات القانونية، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.