لايف

ضبط 33 طن مخلل فاسد بمصنع غير مرخص في الجيزة

طن و600 كيلوجرام "شيكولاتة، جبنة، سمن، عسل" غير صالح.
أماني عوض 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة تموينية مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل “بدون ترخيص”، بمنطقة بولاق الدكرور، بتهمة استخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وملح السياحات بغرض الإسراع في عملية التصنيع، مما يسبب أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

اقرأ أيضا  ضبط مطبعة لتقليد الكتب والمناهج الدراسية الحكومية في أكتوبر

وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 33 طنًا و250 كيلوجرام “مخلل، ملح سياحات “مجهولة المصدر”، ماكينة تعبئة.

وضبطت أجهزة الأمن صاحب مخزن مواد غذائية “بدون ترخيص” – كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وعثر بداخل المخزن على طن و600 كيلوجرام “شيكولاتة، جبنة، سمن، عسل”، واتخذت الإجراءات القانونية، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

إبادة الأرمن عام 1915 على يد العثمانيين تحظى باعتراف الرئيس بايدن

أيمن عزام 10:07 م, السبت, 24 أبريل 21

«داخل فنطاس مخبأ في حمولة تبن».. ضبط 1.5 طن سولار مسروقة من خط بترول

أماني عوض 9:57 م, السبت, 24 أبريل 21

القبض على طالبين لإلقائهما لعبة نارية في وجه آخر بالجيزة

أماني عوض 9:38 م, السبت, 24 أبريل 21

بكفر الشيخ والدقهلية.. ضبط تلاعب في صرف سلع التموين وتقاضي معاش بدون أحقية

أماني عوض 9:26 م, السبت, 24 أبريل 21

شيخ الأزهر : الشريعة الإسلامية قادت مجتمعات متابينة كونها مبنية على تكاليف ثابتة للعبادات والأخلاق

المال - خاص 8:50 م, السبت, 24 أبريل 21

«الأعلى للجامعات» يوجه بالاستعداد لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية

جهاد سالم 7:27 م, السبت, 24 أبريل 21