ضبط 32 مركبة «توك توك» لسيرهم على الطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 32 مركبة “توك توك” أثناء سيرهم على الطريق الدائري، عقب شن حملة أمنية بعد تداول مقطع فيديو لسيرة مركبتين برعونة مما عرض حياة المواطنين للخطر.

كانت أجهزة الأمن، قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان: “كارثة على الطريق الدائري.. شباب يقودون التكاتك بسرعة جنونية”، يتضمن سير مركبتي «توك توك» برعونة أعلى الطريق الدائري، مما يعرض حياتهم المواطنين للخطر.

ووجهت حملة مرورية مُكبرة أعلى الطريق الدائري لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 32 مركبة “توك توك” مخالفة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية، لضبط كافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.