ضبط 32 قضية قبل العيد.. حملات على الأكشاك والكافتيريات لملاحقة مروجي المخدرات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 32 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 38.

وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش، وزنت 16,170 كيلو جرام، الأستروكس 1,550 كيلو جرام، الهيروين 1,40 كيلو جرام، ومضبوطات من الأفيون والبانجو والآيس.

وضبطت 6000 قرص مخدر، 700 قرص مؤثر، ونفذت 39 أحكام قضائية، ومبالغ مالية، فرد روسي، 6 طلقات نارية، 41 هاتف محمول، 4 سيارات، 5 دراجات نارية، 6 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة، وفقًا لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات.