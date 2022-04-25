أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، محاولة بيع 300 طن قمح ودقيق مجهولة المصدر داخل أسواق محافظة الجيزة، بعدما عثرت عليها داخل مطحن غير مرخص.

وضبطت الأجهزة الأمنية المدير المسئول عن مطحن دقيق “بدون ترخيص” في منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة ، وذلك لحجب السلع الغذائية مجهولة المصدر، وبدون فواتير بقصد الإحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان.

وبتفتيش المطحن المشار إليه، عثر بداخله على 800 جوال معبأ “دقيق فاخر” زنة الواحد 50 كيلو جرام، 260 طن قمح، بإجمالي مضبوطات بلغت 300 طن دقيق وقمح بدون فواتير ومجهول المصدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.