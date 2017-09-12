ضبط 300 خريطة لمصر دون حلايب وشلاتين في جمارك السخنة

مها أبو ودن:تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبوالحسن من ضبط محاولة تهريب كمية من نماذج الكرة الأرضية بها خريطة مصر بدون حلايب وشلاتين بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 6

مها أبو ودن:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبوالحسن من ضبط محاولة تهريب كمية من نماذج الكرة الأرضية بها خريطة مصر بدون حلايب وشلاتين بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ومنشور الإستيراد الرقابى رقم 8 لسنة 2014 بخصوص عدم الإفراج عن هدايا تذكارية لخريطة جمهورية مصر العربية بدون منطقة حلايب وشلاتين.





فبناء على إخبارية مشتركة مقدمة من مجمع الوارد بجمارك السخنة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية بإعتزام شركة أ. أ إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم 5907571 FCIU بيان جمركي رقم 24219 لعام 2017 ومشموله طبقا للمستندات عبارة عن 293 طرد أدوات كتابية واردة من الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول البيان الجمركي، وبالكشف الفعلي للمشمول تبين وجود 10 كرتونة بها 300 نموذج للكرة الأرضية مصنوعة من اللدائن مقاسات مختلفة ومراقيم بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات وتتضمن خريطة جمهورية مصر العربية بدون منطقة حلايب وشلاتين وبما ينطوي على تضليل وتزييف لمعلومات وحقائق جغرافية وتاريخية تتعارض مع اعتبارات الأمن القومي المصري وللتعليمات

قرر سمير عبدالستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ السلطات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ويحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.