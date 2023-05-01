ضبط 30 طن أقماح محلية محجوبة عن التوريد في الغربية

تمكنت مباحث التموين والتجارة، من ضبط 30 طن أقماح محلية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف في محافظة الغربية ، بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد كشفت تخزين المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف -كائن بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية- كميات من الأقماح المحلية بدون تصريح، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023 محققًا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية، وباستهداف المصنع المشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور لتخزينه كمية قدرها 30 طن أقماح محلية، محظور استخدامها في إنتاج الأعلاف بكافة أنواعها.

وضبطت كمية قدرها 17,975 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة، غير صالحة للاستخدام الحيواني لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.