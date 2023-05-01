ضبط 30 طنًا من الأقماح محجوب توريدها في سوهاج

تمكنت مباحث التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط 30 طنًا من الأقماح المحلية بحوزة أحد الأشخاص في محافظة سوهاج بدون تصريح بغرض تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قد كشفت ارتكاب المدير المسئول عن مطحن في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، يخزن كميات من الأقماح المحلية بدون تصريح، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023، محققًا أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج والجهات المعنية، وباستهداف المطحن المُشار إليه.

وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها 30 طن أقماح محلية محظور استخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي بإجمالي طن دقيق أبيض، ناتج عن طحن الأقماح المحلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.