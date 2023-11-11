ضبط 3.2 طن سكر مدعم في مصنع غير مرخص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على صاحب مصنع لتعبئة السكر في منطقة السلام، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر مخصصة لتعبئة سكر، وإعادة تعبئته في عبوات أخرى لبيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على 3,200 طن سكر تموين مدعم، عدد من أدوات ومستلزمات التعبئة.

وبمواجهته اعترف بإدارته بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.