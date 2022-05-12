ضبط 3 وقائع نصب على أهالي إدفو في أسوان بتعاملات 260 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكبي 3 وقائع نصب تعرض لها أهالي مركز إدفو في محافظة أسوان بقيمة تعاملات بلغت 260 مليون جنيه، وتسببت في استشهاد ضابطين ومجندين بعد انقلاب سيارة أثناء مأمورية أمنية.

تعود التفاصيل إلى أنه بتاريخ 10 الجاري رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل شخص -مقيم بقرية البوصيلية، مركز إدفو بأسوان- للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة 200 مليون جنيه، منهم تحت زعم توظيفها، واتخذت الإجراءات القانونية.

وبتاريخ 11 الجاري، أسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان، وبعد إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته 9,5 مليون جنيه، وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام المشرفين على مأمورية الضبط، وكذا اثنين من المجندين.

ورصد الأمن تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر -مقيم بقرية المعمارية لقيامة بذات النشاط الإجرامي- وقد تم ضبطه وبحوزته 3 ملايين جنيه، وتبين حصوله على قرابة 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامي (له معلومات جنائية -قيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2,5 مليون جنيه) أثناء محاولته الهرب وتبين حصوله على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.