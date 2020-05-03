ضبط 3 موظفين بمطار القاهرة لاختلاسهم سلع معفاة من الضريبة الجمركية

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 من العاملين بالأسواق الحرة في مطار القاهرة، اليوم الأحد، بتهمة اختلاس كمية من السلع المعفاة من الضريبة الجمركية.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تتضمن اعتزام 3 من العاملين بالأسواق الحرة بميناء القاهرة الجوى، باستغلال طبيعة عملهم، واختلاس كمية من السلع المعفاة من الضريبة الجمركية لبيعها بالأسواق المحلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين منهم أثناء خروجهما من الدائرة الجمركية، وبحوزتهما كمية من السلع المعفاة.

وبمناقشتهما قررا اتفاقهما مع الثالث -تم ضبطه- على اختلاس وتسهيل خروج المضبوطات، خارج الدائرة الجمركية لبيعها بالأسواق المحلية، وتقاسم أرباحها فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.