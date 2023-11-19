ضبط 3 من مروجي الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 3 عاطلَين بتهمة الاتجار في الألعاب النارية ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن 3 عاطلَين -مقيمون بمحافظة الإسكندرية- يتاجرون في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.