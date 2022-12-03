ضبط 3 منقبين عن الآثار داخل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص أثناء تورطهم في التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمحافظة القاهرة ، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم التنقيب عن الآثار.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، مفادها أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف العقار المشار إليه وضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار “ملك أحدهم”.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار، والأدوات المُستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.