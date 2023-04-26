ضبط 3 متهمين في قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين في جريمة غسـل أموال بقيمة 40 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهم الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

جاء ذلك بعدما كشفت التحريات أن المتهمين تاجروا وروجوا المواد المخدرة وتربحوا منها مبالغ مالية كبيرة، ثم حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية، وشراء العقارات والسيارات.

ولفتت التحريات إلى إيداع المتهمين بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.