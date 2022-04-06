ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بأعمال الحفر، بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من شخص عن تنقيب 3 أشخاص عن الآثار داخل العقار المجاور لمنزله الكائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم داخل العقار المشار إليه، ملك إثنين من المضبوطين، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.