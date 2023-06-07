ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين في محافظة دمياط، لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وغسل الأموال من حصيلة تلك التجارة.

واتضح من التحريات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.

واتضح إيداع المتهمين بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بقيمة 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، ضد صاحب شركة -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة- لممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بمجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بمجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية، مقابل أرباح والامتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 4 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.