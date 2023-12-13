ضبط 3 متهمين بسرقة اللوحات المعدنية للسيارات من جراج بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات، من جراج متواجد في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من 3 مواطنين قالا إنه أثناء توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تنسيقًا وقطاع الأمن العام، حددت وضبطت مرتكبي الواقعة، وهم: 3 عمال وبحوزتهم 5 لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.