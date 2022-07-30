ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار ، في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- وراء التنقيب عن الآثار، بالاشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بسابقة تعرفه على صاحب أحد المحال -كائنة بدائرة القسم، له معلومات جنائية- وإيهام الأخير بوجود مقبرة أثرية أسفل المحل ملكه.

وعقب ذلك أحضر المتهم الآخر مع إيهام سالف الذكر بأنه “خبير آثار”، واتفقا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل المحل المشار إليه، وباستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه.

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، وباستهداف المحل المشار إليه عثرت على حفرة بعمق متر، أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.