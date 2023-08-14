ضبط 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة ، من القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية- لاتهامه بالاشتراك مع شخصين ينقبون عن الآثار بالعقار محل سكنه.

وعُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر، أدوات حفر وتنقيب، 36 قطعة فخار محطمة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر.

واتخذت الإجرءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.