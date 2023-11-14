ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقنا

ألقى قطاع الأمن العام القبض على 3 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية “السوق السوداء”، في محافظة قنا.

تعود الواقعة إلى تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن قنا ، أن 3 أشخاص -مقيمين بقنا- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.