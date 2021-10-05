لايف

ضبط 3 متهمات بسرقة المشغولات الذهبية للسيدات في الإسكندرية

بعد استخدام حيلة لإسقاط الضحية.
أماني عوض 11:51 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 11:51 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 سيدات متهمات بارتكاب وقائع سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالنساء في محافظة الإسكندرية بعد استخدام حيلة لإسقاط الضحية.

جاء ذلك على خلفية رصد ما نشر على أحد الحسابات على شبكة الإنترنت متضمنًا مقطع مصور لواقعة سرقة مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية يستقلون سيارة المشغولات الذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا  ضبط 4 من تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضرًا بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة، مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها.

وأضافت المجني عليها أن إحداهن ادعت سقوطها أرضًا وحاولت سرقة مشغولاتها الذهبية أثناء مساعدتها، ثم تمكنت من الفرار بالسيارة المشار إليها دون إتمام السرقة بسبب الاستغاثة بالمارة.

اقرأ أيضا  «البنك الأهلي» و«نون للمدفوعات» يوقعان اتفاقية تعاون لدعم منظومة التحول الرقمي

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهم وضبطهم والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الاثنين 18-4-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:21 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

الشرطة تنقذ طفلة سقطت من معدية في نيل الأقصر

أماني عوض 11:53 م, الأحد, 17 أبريل 22

محافظة الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف في العياط والقناطر والبدرشين

محمود محسن 7:56 م, الأحد, 17 أبريل 22

للإفراج عن دفعة خلال عيد الفطر .. السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات

أحمد إسماعيل 7:39 م, الأحد, 17 أبريل 22

السيسي يتابع البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أحمد إسماعيل 7:20 م, الأحد, 17 أبريل 22

حالة الطقس غدا الاثنين.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار

دعاء محمود 6:13 م, الأحد, 17 أبريل 22