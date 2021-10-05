ضبط 3 متهمات بسرقة المشغولات الذهبية للسيدات في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 سيدات متهمات بارتكاب وقائع سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالنساء في محافظة الإسكندرية بعد استخدام حيلة لإسقاط الضحية.

جاء ذلك على خلفية رصد ما نشر على أحد الحسابات على شبكة الإنترنت متضمنًا مقطع مصور لواقعة سرقة مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية يستقلون سيارة المشغولات الذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضرًا بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة، مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها.

وأضافت المجني عليها أن إحداهن ادعت سقوطها أرضًا وحاولت سرقة مشغولاتها الذهبية أثناء مساعدتها، ثم تمكنت من الفرار بالسيارة المشار إليها دون إتمام السرقة بسبب الاستغاثة بالمارة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهم وضبطهم والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.