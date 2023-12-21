ضبط 3 قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من القبض على 3 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بإجمالي 4 متهمين.

وضبطت شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وقبضت على حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية.

وألقت القبض على عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.