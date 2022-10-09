ضبط 3 عناصر إجرامية ومخدرات بـ1.5 مليون جنيه بحملة أمنية في الإسماعيلية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، وقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المخدرات، استهدفت دوائر أقسام ومراكز ثانٍ الإسماعيلية، القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة -لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بمسكن أحدهم وبحوزتهم 500 كيلو جرام من مخدر البانجو، 30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، سيارة.

وضبطت عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب- بمحل سكنه، وعثر بحوزته على كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيدرو، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة لسهولة تنقلاتهم.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقيمة مليون و400 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي ومتجري المخدرات.