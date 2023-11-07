ضبط 3 عاطلين بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، جهودها في ضبط مرتكبي جرائم استغلال الأحداث بأعمال التسول واستجداء المارة بالطرق وألقت القبض على 3 عاطلين يستغلون 7 أطفال في التسول.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عاطل -مقيم بمحافظة الجيزة- وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبصحبته 3 أطفال أحداث لاستغلالهم في أعمال التسول، واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والاعتداء عليهم.

وضبط عاطلَين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- بحوزتهما 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي، وبصحبتهما 4 أطفال أحداث، لاستغلاهما في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والاعتداء عليهم.

وبسؤال المجني عليهم أقروا باستغلال المتهمين في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث فى أعمال التسول لما لها من آثار اجتماعية.