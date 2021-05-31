ضبط 3 طرود بريدية بداخلها كميات من المخدرات في مطار القاهرة

وأسفرت التحريات عن تحديد أحد المتهمين القائمين على جلب أحد الطرود.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة والسلطات الجمركية بقرية البضائع، من ضبط 3 طرود بريدية وبداخلها كمية من المخدرات.

وأسفرت التحريات عن تحديد أحد المتهمين القائمين على جلب أحد الطرود المشار إليها -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأمكن تحديد هوية المرسل إليها أحد الطرود، وهي سيدة -مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكورة أثناء تواجدها بميناء القاهرة الجوي، وبمواجهتها أفادت بعدم علمها بما يحتويه الطرد من مواد مخدرة، وقيام مجهول بإثبات بياناتها على الطرد ليكون بمنأى عن ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المرسل إليه الآخر.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المخدرات، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.