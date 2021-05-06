ضبط 3 سيدات بتهمة غسل الأموال في شراء الأراضي الزراعية بالقليوبية

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 سيدات في ارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة تجارتهم في المخدرات بمحافظة القليوبية.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ضد المتهمات.

واتضح أن بينهم سيدتان يوجد لهما معلومات جنائية، ومقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وأوضحت التحريات أنهن يتاجرن في المواد المخدرة وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التحريات إلى أنهن حاولن غسل الأموال، المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.