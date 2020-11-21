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ضبط 3 سيارات نقل بحمولة 118 جوالًا من أحجار خام الذهب بأسوان

وألقت القبض على السائقين.
أماني عوض 1:15 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20 1:15 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

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ضبطت أجهزة الأمن، 3 سيارات نقل على متنها 118 جوالًا بداخلها أحجار تحتوي على خام الذهب بمحافظة أسوان، قبل تهريبها.

ترجع التفاصيل، إلى تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان، بمديرية أمن أسوان، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط 3 سيارات نقل مُحمل عليها 118 جوالًا بداخلها أحجار تحتوي على خام الذهب.

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وبالفحص اتضح أن الكمية وزنت 4,750 طن، وعثر على أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور “هيلتي”، أسطوانة بوتاجاز.

وبمواجهة قائدي السيارات المضبوطة اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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