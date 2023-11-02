ضبط 3 تجار مخدرات ظهروا في فيديو أثناء إطلاق النار بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إطلاق 3 أشخاص أعيرة نارية بمحافظة القليوبية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تعود الواقعة إلى رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو لـ3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين -لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين، 3 فرد محلية، طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية، لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، واتخذت الإجراءات القانونية.