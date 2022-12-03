ضبط 3 أفارقة قطعوا يد سائق في مشاجرة داخل «ميكروباص» بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متهمين بالاعتداء على شخصين في محافظة القاهرة ، وتسببوا في بتر يد أحدهما، بسبب خلافات على أولوية الجلوس داخل سيارة أجرة “ميكروباص”.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة النزهة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا عن وجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق مصاب ببتر كلى بكف اليد اليسري، مدير مطعم مصاب بكدمة بالرقبة من الجهة اليسرى، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وطرف ثانٍ: 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول -مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس- بحوزة أحدهم “سلاح أبيض”.

واتضح حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس في السيارة الأجرة “ميكروباص” قيادة السائق من الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب، وعلى إثرها اعتدى شخص من الطرف الثاني بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على السائق، محدثًا إصابته المنوه عنها وتلفيات بالميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤال مدير المطعم من الطرف الأول أيد ما سبق.

كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثاني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.