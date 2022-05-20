ضبط 3 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية -بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة- لحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام بلغت 3 أطنان، جميعها بدون مستندات مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على صعيد آخر، ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة، لتجميعه كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على 1,250 طن دقيق بلدى مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، لاسيما جرائم الغش التجاري ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.