ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات، الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار المشار إليه، أمكن ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.