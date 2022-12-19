ضبط 3 أشخاص لقيادتهم «توك توك» برعونة أعلى «الدائري»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سير قائدي دراجات نارية “توك توك” برعونة وافتعال حركات استعراضية، مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة المرج.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنه 3 سائقين “توك توك”، مقيمين بدائرة القسم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والتسابق فيما بينهم على مبالغ مالية.



واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.