ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على 3 أشخاص بينهم أجنبيين وجميعهم متهمين في قضيتي إتجار في النقد الأجنبي غير المشروع بالسوق المصرفية، بعد رصد نشاطهم بمنطقتي عابدين والمعادي.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، يزاول نشاط غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وعلى صعيد آخر، كشفت التحريات أن شخصين يحملان جنسية إحدى الدول” -مقيمان بدائرة قسم شرطة عابدين- يتاجران في العملة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة عابدين، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.