ضبط 3 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه من حصلة المخدرات في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص -أحدهم له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة الدقهلية- بتهمة الاتجار في المخدرات، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.