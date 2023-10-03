ضبط 3 أشخاص بينهم مهندس وجواهرجي بتهمة الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص بينهم مهندس وجواجرهي بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظات الغربية وبني سويف المنوفية.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات رجال الشرطة بمديرية أمن الغربية، أن مهندس كهربائي -مقيم بمحافظة الجيزة- بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بحوزته مبالغ مالية عملات “أجنبية.

وفي مديرية أمن بني سويف، ضبط مالك محل مصوغات ذهبية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات من محلية، وأجنبية.

وبمديرية أمن المنوفية، ضبط عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم- بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية من عملات أجنبية ومحلية، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.