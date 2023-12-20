ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 175 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية- لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة.

واتضح من الفحص أن المتهمين أسسوا الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 175 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.