ضبط 3 أشخاص بتهمة تزوير بطاقات دخول مباريات كرة القدم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص في محافظة القاهرة ، بتهمة تزوير وترويج البطاقات الخاصة بالدخول لمشاهدة مباريات كرة القدم.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من العاملين بالشركة المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم المقامة باستاد القاهرة الدولي، بمحاولة دخول شخص الاستاد وبحوزته بطاقة “فان آي دي” يشتبه في صحتها، وتسليمه للخدمات الأمنية المعينة للتأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتبين أنه -مقيم بمنطقة القطامية.

وبالفحص تبين أن البطاقة “مزورة” وبمواجهته أقر بتحصله عليها من 3 أشخاص -مقيمون بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم جهاز كمبيوتر، شاشة، طابعة المستخدمين في ارتكاب واقعة التزوير.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.