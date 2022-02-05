ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج طائرات بدون طيار عبر «سوشيال ميديا»

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص في محافظتي القاهرة والقليوبية، بتهمة ترويج وبيع الطائرات المسيرة آليًا “الدرون”، مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قد أكدت أن شخص -بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة- يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لترويج وبيع الطائرات المسيرة آليًا “الدرون”، مقابل مبلغ مالي كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبإرشاده ضُبط بمسكنه 20 طائرة مسيرة لاسلكيًا، منها 6 طائرات بكاميرا و14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها، وجميعها مُهربة من الخارج.

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامي -مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية-

وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، وتبين أنه أعد غرفة سرية بمسكنه لاتخاذها كورشة لإصلاح تلك الطائرات.

وبعد استهدافها ضبط بداخلها 4 طائرات درون مُزودة بكاميرات، 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما في إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما، العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آليًا، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهمين أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات -كائن بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة- ورشة لإصلاح تلك الطائرات إضافةً إلى بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمكتبه المشار إليه، وبحوزته طائرة “درون”، 13 طائرة “درون” معدة للإصلاح، عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب البضائع والسلع المحظورة.