ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في محافظة المنوفية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد أكدت أن مجموعة من الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد المنازل، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف العقار المشار إليه، وضبط عامل رخام مستأجر المنزل، وعاطلان.

وعثر بحوزتهم على الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر، كما عثر على حفرة بالغرفة بقطر متر ×متر ونصف، وبعمق 10 أمتار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.