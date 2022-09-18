ضبط 3 أشخاص اعتدوا على مواطن بـ«كتر» في الدقهلية

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر فيه شخص مصاب بجروح قطعية وسحجاب متفرقة بالجسم، واتهامه 3 أشخاص “محددين”، بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وآلة حادة وإحداث ما به من إصابات بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد استقبالها مواطن مصاب بجروح وسحجات.

وبسؤال زوجته أفادت بحدوث مشادة بين زوجها والمشكو في حقهم “مقيمين بذات القرية”، لوجود خلافات مالية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وبارشاد أحدهما ضبطت الآلة الحادة المستخدمة في ارتكاب الواقعة “كتر”، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.