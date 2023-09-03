ضبط 3 أشخاص اعتدوا على سيدة وأشعلوا «الشماريخ» بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين في واقعة الاعتداء على سيدة وإشعال الشماريخ بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تقابلت مع المُبلغة ربه منزل، وقالت إنها أثناء سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب.

وأضافت أن هذا آثار حفيظة الأهالي المتواجدين فاعتدوا عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فاستعان قائد السيارة بـ3 أشخاص -مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس- وبحوزتهم 4 شماريخ، سلاح أبيض “سنجة”.

وأطلقوا الألعاب النارية “شماريخ” بمحل البلاغ دون إصابات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.