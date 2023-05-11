ضبط 3 أجانب يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة وبحوزتهم 1.4 مليون جنيه

ألقت قوة مرور أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم 1.440 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء تفقد الحالة الأمنية، فتمكنت من ضبط شقيقين يحملان جنسية إحدى الدول أثناء تواجدهما وبحوزتهما حقيبتان بداخلهما مبلغ مالي 1.440 مليون جنيه.

وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط، اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص في إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد، بالاشتراك مع آخر مستورد قطع غيار دراجات نارية -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- وأن المبلغ المالي المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقر بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد.

إضافة إلى استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين، من راغبي استيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفني من ضبط (شخص يحمل جنسية إحدى الدول لحيازته مبالغ مالية “عملات أجنبية”، كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وضبطت سيدة -مقيمة بمحافظة الفيوم- لحيازتها مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.

وبمناقشتها قررت بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حالياً بإحدى الدول، وأنها استلمت المبلغ المشار إليه من أحد أقاربه لتسليمه له.

واتخذت الاجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.