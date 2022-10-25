ضبط 3 أجانب قتلوا شخصين في القاهرة.. والسبب: معاكسة فتاة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بتهمة الاعتداء بأسلحة بيضاء على اثنين آخرين محدثين إصابتهما ووفاتهما في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بحدوث مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: شخصان، توفيا متأثرين بإصابتهما بطعنات متفرقة بالجسم، طرف ثانٍ: 3 أشخاص بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض (سكين، سنجة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول، ومقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

واتضح أن ذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لمعاكسة الطرف الأول إحدى الفتيات، فقام الطرف الثاني بمغافلتهما والاعتداء عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض مضبوط بحوزة أحدهم مما أدى لوفاتهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.