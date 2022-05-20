ضبط 3 آلاف رواية مقلدة داخل مطبعة في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن مالك مطبعة -كائنة بدائرة قسم شرطة دارالسلام بمحافظة القاهرة- يبيع ويطبع العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره ضبط 3 آلاف نسخة من الكتب الروائية والأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.