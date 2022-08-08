ضبط 292 قطعة أثرية قبل بيعهم في المنيا

تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 292 قطعة أثرية بحوزة شخصين بمحافظة المنيا بقصد الإتجار بهما، وذلك ضمن مواصلة الأجهزة الأمنية التصدي الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية.

كانت معلومات قد توافرت للإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، تفيد أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمغاغة بمحافظة المنيا- بحيازتهم بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنهما بقصد الإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، أمكن استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 292 قطعة يشتبه في أثريتها، بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها، كما أقر أحدهما بحيازته السلاح الناري بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافي والأثري المصري، والتصدي بحسم لجرائم الإتجار في القطع الأثرية.