اقتصاد وأسواق

ضبط 290 كيلو من سمكة «الأرنب» السامة في الإسكندرية (صور)

غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور تداولها بالأسواق لأنها تسبب الوفاة.
أماني عوض 6:18 م, الخميس, 4 مارس 21 6:18 م, الخميس, 4 مارس 21

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كشفت مباحث التموين عن حيازة مالك محل لتجارة الأسماك في محافظة الإسكندرية بدون ترخيص، لـ 290 كيلو جرام من سمكة الأرنب السامة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور تداولها بالأسواق لأنها تسبب الوفاة.

جاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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على صعيد آخر، ضبطت شرطة التموين 1٫03طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبطت 5 أطنان دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، قبل طرحها للجمهور.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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