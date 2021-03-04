ضبط 290 كيلو من سمكة «الأرنب» السامة في الإسكندرية (صور)

كشفت مباحث التموين عن حيازة مالك محل لتجارة الأسماك في محافظة الإسكندرية بدون ترخيص، لـ 290 كيلو جرام من سمكة الأرنب السامة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور تداولها بالأسواق لأنها تسبب الوفاة.

جاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

على صعيد آخر، ضبطت شرطة التموين 1٫03طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبطت 5 أطنان دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، قبل طرحها للجمهور.