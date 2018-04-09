ضبط 289 كيلو فسيخ منتهية الصلاحية بمطروح

معتز محمودشنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة مطروح، حملة مكبرة على المحال والأسواق لمتابعة الأسعار والأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام بالأسعار المعلنة، وتشديد الرقابة بالتزامن مع احتفالات الربيع (شم النسيم).وأعلن السيد أبواليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح عن قيام حملات تموينية

معتز محمود

شنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة مطروح، حملة مكبرة على المحال والأسواق لمتابعة الأسعار والأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام بالأسعار المعلنة، وتشديد الرقابة بالتزامن مع احتفالات الربيع (شم النسيم).

وأعلن السيد أبواليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح عن قيام حملات تموينية من مفتشي التموين والأجهزة المعنية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية عبارة عن ضبط 289 ك فسيخ ورنجة وجنبة قديمة ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف مدير مديرية التموين بأن أبرز المخالفات كانت لبعض المخابز البلدية والمحلات التجارية وعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.

ومن جانبه، شدد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، ضرورة تكثيف الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين، وذلك حرصا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف محافظ مطروح الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين، وذلك حرصا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.