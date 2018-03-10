ضبط 27 مخالفة بالكافتيريات والمطاعم بمرسى مطروح

معتز محمودأعلنت صباح توفيق، مديرة السياحة والمصايف بمحافظة مرسى مطروح، عن تحرير 27 محضرًا للكافتيريات والمطاعم المخالفة.يأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الخاص بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، بمشاركة مديريات الصحة والطب البيط

معتز محمود

أعلنت صباح توفيق، مديرة السياحة والمصايف بمحافظة مرسى مطروح، عن تحرير 27 محضرًا للكافتيريات والمطاعم المخالفة.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الخاص بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين والحماية المدنية، للمرور على الفنادق والمطاعم والكافتريات لضبط المنشآت السياحية المخالفة.

وأضافت أن المخالفات عبارة عن عدم وجود ترخيص وتصريح للعمل، وإعدام 20 كيلو من المواد الغذائية المنتهي الصلاحية بإحدى المطاعم والكافتريات بمدينة مرسى مطروح.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالمرور على 8 منشآت سياحية، وتم توجيه 22 إنذار بالغلق لو تكررات المخالفة مرة أخرى.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيتم تكثيف لجان التفتيش على القرى السياحية والفنادق المطاعم والكافتريات، استعداداً لموسم الصيف، لضمان موسم صيف ناجح يعود بالنفع على أهالي مطروح وخاصة الشباب.

وشدد على ضرورة التزام كل من لديه منشأة سياحية بالمحافظة القيام بدورة فى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، خلال موسم الصيف لظهور مطروح بالشكل اللائق لجذب المزيد من السائحين العرب والأجانب.

وحذر محافظ مطروح أصحاب المنشآت السياحية المخالفة بأنه سيتم تغليظ العقوبة، إذ تكررت المخالفة مرة أخرى مع رفع اللجنة تقرير مفصل عن طبيعة المخالفات لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المنشآت المخالفة.