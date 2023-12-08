ضبط 27 طن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر – مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال – وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفرالدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني قام أحد الأشخاص بتجميعهم بدون وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.