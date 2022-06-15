ضبط 26 طن مواد غذائية وتحرير41 محضرا في حملة لجهاز حماية المستهلك

حملات مكثفة يشنها جهاز حماية المستهلك بصفة يومية على الأسواق في مختلف المحافظات، لضبط المخالفين ومواجهة ظاهرة احتكارالسلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها على التداول، بالإضافة إلى ضبط سلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

واستهدفت الحملة التي شنها جهاز حماية المستهلك أكبر المخازن لتخزين السلع، إذ أسفرت عن تحرير 41 محضرا، وضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائية، وهي عبارة عن الأتي: «10 أطنان دقيق، و2 طن فول، و8.2 طن مكرونة، و5 أطنان أرز، وطن سلع غذائية متنوعة”.

من جانبهم، حرر أعضاء الحملة الرقابية محاضر للمخالفات التي تم رصدها وتنوعت بين: «حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول، عدم وجود تراخيص، سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار».

وتأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، إذ يناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.

كما خصص الجهاز الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.