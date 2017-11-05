ضبط 26 ألف مخالفة مرورية بمطروح خلال 3 أشهر

- بدء حملات توعية لقواعد المرور لطلبة المدارس بالمحافظة معتز محمود أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، بأن الحملات المرورية المكبرة التى تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر، أسفــرت عـن ضبط 26660 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى ضبط عدد 85 دراجة بخاري

– بدء حملات توعية لقواعد المرور لطلبة المدارس بالمحافظة



معتز محمود



أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، بأن الحملات المرورية المكبرة التى تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر، أسفــرت عـن ضبط 26660 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى ضبط عدد 85 دراجة بخارية وتروسيكل وبتش باجي بدون لوحات معدنية.



ومن ناحية أخرى قامت إدارة مرور مطروح بحملات توعية لطلبة المدارس بقواعد وأداب المرور في إطار التواصل المجتمعي بين إدارة المرور والهيئات الحكومية المختلفة.



ومن جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على ضرورة استمرار التواجد المروري، وتكثيف الحملات بكافة أنحاء مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي والطرق السريعة.



وأوضح محافظ مطروح أهمية استمرار حملات إدارة المرور بالمدارس لتعليم طلبة المدارس قواعد وأداب المرور لخلق جيل قادر على الالتزام بقوانين المرور.